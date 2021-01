Tyroon Lue | “Michael Jordan come Lebron James”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Continua il dibattito su chi sia il più forte trae Micheal. L’allenatore dei Los Angeles Clippers,Lue, punta decisamente sul numero 23 dei Los Angeles Lakers. Cosa ha dettoLue? Il tecnico dei Los Angeles Clippers conosce molto benee sa quanta è grande la sua voglia di vincere eriesce a coinvolgere sempre i suoi compagni di squadra, paragonandolo, in questo, a: “Sono molto simili. Entrambi vogliono vincere e farebbero di tutto per portare a casa una vittoria. Tutti e due sono giganti del gioco. Tutti e due hanno fatto un ottimo lavoro per il gruppo, sono riusciti ad elevare le qualità dei ragazzi nelle rispettive squadre e farli sentire importanti, con un ruolo. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Tyroon Lue

Sky Sport

Tyroon Lue esalta le qualità di Lebron James paragonandolo Michael Jordan Jordan soprattutto per come gestisce lo spogliatoio ...LeBron o Jordan, Jordan o LeBron: la domanda è sempre la stessa e questa volta a dare una risposta è l’allenatore dei Clippers - che conosce bene entrambi e sa quanto la loro presenza in campo e in sp ...