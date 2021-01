Serie A | Spezia-Udinese 0-1 LIVE

(Di domenica 31 gennaio 2021)A, programma e risultati di domenica 31 gennaio. In campo Napoli, Roma, Lazio e Atalanta. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 31 gennaio. Atalanta-Lazio il big match di questa giornata.A, i risultati di domenica 31 gennaio Di seguito i risultati diA di domenica 31 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)(ore 12.30)Atalanta-Lazio (ore 15)Cagliari-Sassuolo (ore 15)Crotone-Genoa (ore 15)Napoli-Parma (ore 18)Roma-Hellas Verona (ore 20.45)A,0-1 Marcatori: 52? rig. de Paul ...

Gazzetta_it : #Spezia, cambio di proprietà: il presidente #Volpi tratta con il colosso americano #Dell - prestia_fabio : RT @Gazzetta_it: Gol! Spezia - Udinese 0-1, rete di de Paul R. (UDI) - ManuFilippone95 : RT @FeliceRaimondo: Se risulterà vera, l'arrivo di DELL nella Serie A sarebbe una bella notizia. Parliamo di un colosso industriale superio… - PEFIORENTINA : Serie A 65mins Spezia 0 Udinese 1 - ArthurEzeokech5 : ITALY ???????????????????????????? SERIE A SPEZIA CALCIO VS UDENISE CALCIO. OVER 1.5 GOALS FULL TIME 1.56 ???????????????????????????????????????????? -

- UDINESE 0 - 1 LIVE 52' rig. De Paul(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega (46' Acampora), Agoumé, Maggiore; Gyasi, Galabinov (62' Saponara), Farias (62' Agudelo). All. Italiano UDINESE (3 - 5 - 1 - 1) : ...Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata diA 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live55'Sbaglia tutto Acampora, che prova l'apertura verso Vignali ma il passaggio è troppo lungo e il pallone finisce in fallo laterale 54'Ora si attende la reazione dello ...Episodio che può spaccare Spezia-Udinese, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. All’inizio di secondo tempo gli ospiti attaccano grazie ad una grande giocata di ...