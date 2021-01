Sanremo 2021, Fedez avrebbe spoilerato per errore il suo brano, probabile squalifica? (Di domenica 31 gennaio 2021) Su Twitter è scoppiato il caso Fedez: il cantante avrebbe postato per sbaglio un video con la canzone di Sanremo 2021: cosa accadrà? Ieri, sabato 30 gennaio, Fedez è stato vittima di una presunta gaffe su Instagram. Il cantante avrebbe pubblicato un video in cui avrebbe mostrato i primi secondi di “Chiamami per nome”, brano che presenterà a Sanremo 2021, insieme a Francesca Michielin. Un errore che sarebbe stato poi rimosso dall’artista stesso, ripubblicando il filmato senza audio. Inutile tentativo di riparare il danno, poiché su Twitter è già scoppiata la polemica, con diversi utenti che hanno diffuso il video. Una faccenda che ha scatenato i social, per via del regolamento del festival, ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 31 gennaio 2021) Su Twitter è scoppiato il caso: il cantantepostato per sbaglio un video con la canzone di: cosa accadrà? Ieri, sabato 30 gennaio,è stato vittima di una presunta gaffe su Instagram. Il cantantepubblicato un video in cuimostrato i primi secondi di “Chiamami per nome”,che presenterà a, insieme a Francesca Michielin. Unche sarebbe stato poi rimosso dall’artista stesso, ripubblicando il filmato senza audio. Inutile tentativo di riparare il danno, poiché su Twitter è già scoppiata la polemica, con diversi utenti che hanno diffuso il video. Una faccenda che ha scatenato i social, per via del regolamento del festival, ...

