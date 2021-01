Reddito di Cittadinanza, attenzione all’Isee: quando si perde diritto a sussidio (Di domenica 31 gennaio 2021) Reddito di Cittadinanza, alcuni bonus non sono cumulabili al sussidio e potrebbero comportare la perdita o la riduzione del beneficio. Scade oggi il termine per poter presentare il rinnovo dell’Isee da parte di tutti quei contribuenti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza. Laddove infatti questo passaggio non sia stato completato, il sussidio decade automaticamente. Difatti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)di, alcuni bonus non sono cumulabili ale potrebbero comportare la perdita o la riduzione del beneficio. Scade oggi il termine per poter presentare il rinnovo dell’Isee da parte di tutti quei contribuenti che percepiscono ildi. Laddove infatti questo passaggio non sia stato completato, ildecade automaticamente. Difatti L'articolo proviene da Inews.it.

_Carabinieri_ : C’erano 6 percettori di reddito di cittadinanza fra le 3 persone arrestate e le 5 denunciate dai #Carabinieri del c… - ilpost : Il prossimo 9 febbraio si terrà il primo sciopero dei cosiddetti #navigator, assunti a luglio 2019 per aiutare i be… - VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - inews__24 : ?? Reddito di cittadinanza, alcuni bonus non sono cumulabili ??Quando si rischia di perderlo #31gennaio #reddito - Lamp__1 : @MassimGiannini @LaStampa Ma lei non è quel genio che perculava in continuazione il MoVimento con le coperture sul… -