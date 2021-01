Prada Cup, Francesco Bruni: “Luna Rossa ora va molto più veloce. Vogliamo la rivincita contro Ineos” (Di domenica 31 gennaio 2021) Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill, festeggia la qualificazione alla Finale della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic per 4-0 e ora si può preparare per l’atto conclusivo contro Ineos Uk, in programma a partire dal 13 febbraio. Il velista ha analizzato la situazione in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sono molto orgoglioso del lavoro di tutto il team, abbiamo navigato bene. Non abbiamo fatto delle rivoluzioni. Abbiamo solo messo a posto alcune cose che non andavano. Non parlo solo della prestazione dell’equipaggio, perché sicuramente abbiamo regatato meglio che in passato. Ma di certo la barca andava molto più veloce. In questa settimana ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021), timoniere diinsieme a James Spithill, festeggia la qualificazione alla Finale dellaCup. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic per 4-0 e ora si può preparare per l’atto conclusivoUk, in programma a partire dal 13 febbraio. Il velista ha analizzato la situazione in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sonoorgoglioso del lavoro di tutto il team, abbiamo navigato bene. Non abbiamo fatto delle rivoluzioni. Abbiamo solo messo a posto alcune cose che non andavano. Non parlo solo della prestazione dell’equipaggio, perché sicuramente abbiamo regatato meglio che in passato. Ma di certo la barca andavapiù. In questa settimana ...

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - Eurosport_IT : Dominio assoluto di Luna Rossa in gara 4! ?????? Il team italiano demolisce American Magic e conquista finale di Pra… - infoitsport : Prada Cup, Luna Rossa si gode il giorno di riposo. Da domani allenamenti e novità per la finale contro Ineos - Mad_Buba : RT @lunarossa: First race of the #PRADACup Final against @INEOSTEAMUK will be Saturday February 13th. Sabato 13 Febbraio inizierà la final… -