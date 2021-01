Meloni | «Assistiamo a un bieco gioco di poltrone Il mandato a Fico è una scelta solo politica»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Giorgiaa tutto tondo: ilesplorativo a? «Mi pare che si sia trattato di una, da parte del capo dello Stato, che ha un ampio ventaglio di possibilità. Incluso lo scioglimento delle Camere previsto dall’articolo 88 della Costituzione». Lo ha detto Giorgiaintervistata da Repubblica, con la chiarezza e la coerenza che da sempre contraddistingue ogni sua dichiarazione. La stessa linearità con cui, sempre a Repubblica, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito il no al Conte ter e la necessità di andare al voto come unica via d’uscita dalla crisi. «Questo Parlamento non ha i numeri per una soluzione efficace – spiega, infatti, a stretto giro la–. Come dimostra la storia dell’ultimo anno. E se si può fare un governo, sarà ...

"Mentre in Parlamentoa un autentico scandalo - afferma il leader - che è quello di far ... Fratelli d'Italia "Elezioni subito" resta la posizione di Giorgia, leader di Fratelli d'..."Mentre in Parlamentoa un autentico scandalo - afferma il leader - che è quello di far ... Fratelli d'Italia - "Elezioni subito" resta la posizione di Giorgia, leader di Fratelli d'...Mara Carfagna, dal canto suo, pare si sia "smarcata" da Lega e Fratelli di Italia. L'intervista a "Repubblica".