Italia in lutto, è morta a soli 41 anni durante un'operazione

La notizia è stata riportata dal "Corriere della sera". Martone era una delle figlie del fondatore delle Industrie cosmetiche riunite di Lodi Spa, azienda fondata nel 1975 e che è tra le prime in Europa per la produzione di profumi e cosmetici per conto terzi. L'azienda a Milano ha trasformato tempo fa un'ex fabbrica di profumi in via Savona in un hotel a cinque stelle, il Magna Pars. Giorgia lavorava nell'azienda di famiglia, che affonda le sue radici nel 1940 con un'industria farmaceutica fondata dal nonno Vincenzo. Giorgia, dopo gli studi alla Bocconi e al Politecnico e specializzazione negli Usa, sedeva nel consiglio d'amministrazione ma ricopriva anche un ruolo legato alla creatività. Grande amante del suo lavoro, alle fragranze e ai profumi aveva dedicato anche un libro, "La grammatica dei profumi". L'operazione doveva durare un quarto d'ora ...

