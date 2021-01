Inter, Eriksen ora è in fiducia: mens sana in gruppo sano (Di domenica 31 gennaio 2021) Il binomio Inter Eriksen compie un anno e finalmente sembra possa trovare un punto di equilibrio e soddisfazione nel nuovo ruolo da regista arretrato Si è chiusa la prima, vera settimana da protagonista di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Con la concreta speranza (e possibilità) che non sia nemmeno l’ultima considerati i numerosi indicatori positivi in un rapporto mai del tutto decollato sinora. Un 2020 iniziato con l’entusiasmo del 28 gennaio per l’acquisto in pompa magna e concluso a fine dicembre con le chiarissime dichiarazioni di Marotta che sostanzialmente accompagnavano all’uscita il danese. Il 2021, invece, sembra aver completamente ridisegnato lo scenario. Merito sicuramente anche di Antonio Conte che, dopo mesi di “negazionismo”, ha saputo lavorare sulla prospettiva tattica suggerita da parecchi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il binomiocompie un anno e finalmente sembra possa trovare un punto di equilibrio e soddisfazione nel nuovo ruolo da regista arretrato Si è chiusa la prima, vera settimana da protagonista di Christiancon la maglia dell’. Con la concreta speranza (e possibilità) che non sia nemmeno l’ultima considerati i numerosi indicatori positivi in un rapporto mai del tutto decollato sinora. Un 2020 iniziato con l’entusiasmo del 28 gennaio per l’acquisto in pompa magna e concluso a fine dicembre con le chiarissime dichiarazioni di Marotta che sostanzialmente accompagnavano all’uscita il danese. Il 2021, invece, sembra aver completamente ridisegnato lo scenario. Merito sicuramente anche di Antonio Conte che, dopo mesi di “negazionismo”, ha saputo lavorare sulla prospettiva tattica suggerita da parecchi ...

