Halo Infinite dice addio al classico shotgun | ecco perché

(Di domenica 31 gennaio 2021)promette di apportare diversi cambiamenti alla formula storica della serie, ma non stiamo parlando solo del level design, mappe incredibilmente aperte che abbiamo già ammirato nei precedenti trailer. A quanto pare, i cambiamenti possono riguardare perfino dettagli come le semplici armi: l'hanno constatato i fan di lunga data, una volta scoperto che ildella serie, un punto fisso fin dal primo, è stato rimpiazzato con un modello diverso e nettamente più veloce, loBulldog. Per un giocatore casuale può non apparire come un grosso cambiamento, ma la fanbase storica ha sollevato più di un'obiezione a riguardo. Per rispondere ai loro interrogativi, 343 Industries ha illustrato la nuova arma, spiegando i motivi che hanno condotto alla sua ...

è atteso, si spera, per qualche giorno d'autunno di quest'anno e, come precedentemente promesso dai ragazzi di 343 Industries , per tutti i fan arriveranno numerosi e importanti ...Quandoverrà pubblicato, entro la fine dell'anno, arriverà su una serie di piattaforme con capacità hardware diverse. Le versioni per Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One (che non è stata ...Halo Infinite non avrà più lo shotgun dei precedenti capitoli della serie, ma un modello automatico chiamato Bulldog che offrirà un'esperienza diversa sia in campagna che in multiplayer.Halo Infinite è stato posticipato di un anno intero, un tempo che potrebbe trasformarlo nel più grande episodio della serie. Klobrille ne è sicuro.