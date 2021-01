Dichiarazione IVA precompilata 2021 | cos’è e come si fa

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilè foriero di novità, per i contribuenti italiani. Da un lato troviamo iniziative volte a favorire il recupero dell’evasione fiscale e i pagamenti digitali (vedi la lotteria degli scontrini o il cashback di Stato), dall’altro, invece, l’Erario mette in campo misure il cui scopo è quello di semplificare le procedure delle dichiarazioni fiscali periodiche. Così, dopo l’introduzione del 730 precompilato, rivolto a tutti i lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate si prepara a introdurre laIVAIVAe chi riguarda In attesa della riforma complessiva del fisco che, secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, dovrebbe permettere ai titolari di partita IVA di dire addio al sistema basato su ...

Per gli anni di imposta 2021 e 2022, spiega il direttore Ernesto Maria Ruffini, saranno coinvolti circa 2,3 milioni di contribuenti, su un totale di 4 milioni che presentano la. Le ......di un'utenza elettrica ma non possiede un televisore in casa può presentare unaad ... Tari e canone Rai, oltre al sostegno alle imprese in affitto e alla riduzione dell'aliquotaal 5%.La rivoluzione per le partite Iva continua. Dopo la novità assoluta degli ammortizzatori, con la nascita della 'Iscro', l’Indennità straordinaria di ...Sono le ultime ore per chiedere l’esenzione dal pagamento dei 90 euro del canone Rai 2021. Dal 2016, quando è partito l’addebito automatico in bolletta della luce, chi è titolare di un’utenza elettric ...