Coronavirus: Fontana, 'servono regole certe, superare zone a colori' (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Lavoriamo insieme per fare in modo che, attraverso regole certe e controlli efficaci, venga superato questo sistema delle zone 'a colori' che ogni settimana produce chiusure insensate e incomprensibili per la stragrande maggioranza dei cittadini e aperture sempre soggette a revisioni successive. Abbiamo bisogno di un sistema più stabile che sia chiaro sui comportamenti consentiti, con regole certe che consentano a cittadini e attività di programmare la propria vita in sicurezza". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sul tardivo passaggio della Lombardia in zona arancione e confermi, come ne sono certo, le nostre ragioni, rilancio al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Lavoriamo insieme per fare in modo che, attraversoe controlli efficaci, venga superato questo sistema delle'a' che ogni settimana produce chiusure insensate e incomprensibili per la stragrande maggioranza dei cittadini e aperture sempre soggette a revisioni successive. Abbiamo bisogno di un sistema più stabile che sia chiaro sui comportamenti consentiti, conche consentano a cittadini e attività di programmare la propria vita in sicurezza". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio, sulla sua pagina Facebook. "In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sul tardivo passaggio della Lombardia in zona arancione e confermi, come ne sono certo, le nostre ragioni, rilancio al ...

GiorgioGerardi1 : RT @LaPrimaManina: #Coronavirus, il virologo #Crisanti: 'Per toglierci la mascherina serviranno un paio di anni' #Fontana ha già cominciat… - il_Giangi : #LetiziaMoratti chiama #Bertolaso per collaborare su piano #vaccini. Ha superato il test della cadrega. #31gennaio… - Sarti_Davide : RT @SerenellaVerd: Interessantissimo dibattito ora in diretta sul coronavirus: prevenzione, cure e dati scientifici, proporzionalità delle… - zazoomblog : Coronavirus: Sala Fontana ammetta di aver sbagliato qualcosa - #Coronavirus: #Fontana #ammetta - 75Ginny : RT @SerenellaVerd: Interessantissimo dibattito sul coronavirus: prevenzione, cure e dati scientifici, proporzionalità delle misure di preve… -