Calcio: Serie A, Atalanta ko 3-1 e quinta vittoria di fila per la Lazio (2) (Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) – Solo nel finale di tempo si vede la formazione di casa con Ilicic che mette un buon pallone in area di rigore da Calcio di punizione dalla sinistra per la testa di Zapata, il colombiano però non riesce a imprimere la necessaria forza al pallone e Reina para senza particolari problemi. Al 6? della ripresa alla prima occasione, come nella prima frazione, la Lazio va a segno grazie a Correa. L'argentino, servito da una sponda di testa di Immobile, si presenta davanti a Gollini, lo dribbla e deposita in rete. Al 20? Ancora una chance per la squadra di Inzaghi con Lazzari che scatta in profondità ben imbeccato da Milinkovic Savic, provvidenziale uscita di Gollini ad anticipare l'esterno biancoceleste. Al 34? l'Atalanta riapre il match: magia di Muriel, che salta Acerbi con una giocata strepitosa e colpisce il palo con un tiro ...

