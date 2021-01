Virologo Crisanti: “Zone gialle ovunque? Il virus non trova barriere, può essere un errore” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il noto Virologo Andrea Crisanti esprime alcune perplessità sul colore giallo assegnato alla maggior parte delle regioni italiane a partire da lunedì 1 febbraio. Il professore veneto teme che il contagio possa ripartire all’ennesimo stop and go: “Vedremo presto gli effetti e ci diranno se è stato un errore o meno, dal momento che le regioni in giallo, come si è già visto, non offrono nessuna barriera alla trasmissione. Staremo a vedere”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il notoAndreaesprime alcune perplessità sul colore giallo assegnato alla maggior parte delle regioni italiane a partire da lunedì 1 febbraio. Il professore veneto teme che il contagio possa ripartire all’ennesimo stop and go: “Vedremo presto gli effetti e ci diranno se è stato uno meno, dal momento che le regioni in giallo, come si è già visto, non offrono nessuna barriera alla trasmissione. Staremo a vedere”. SportFace.

