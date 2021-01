Verissimo | Andrea Bocelli a cuore aperto | gli insegnamenti trasmessi ai figli

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 30 gennaio 2021) Asi racconta in una lunga intervista a Silvia Toffanin, ripercorrendo le principali tappe della sua vita e della sua carriera. Dagli esordi nella musica alla nascita della sua Fondazione, sino all’emergenza sanitaria e al grande amore per i suoi. Proprio parlando di loro, il tenore svela i preziosiche ha cercato di trasmettergli.è uno degli ospiti del nuovo appuntamento con, in onda quest’oggi su Canale5. Il tenore si racconta tra carriera e vita privata, ripercorrendo le tappe più importanti della sua esperienza di vita e al servizio della lirica. Il cantante la scorsa estate ha fatto parecchio parlare ...