Un Conte ter con Renzi per me non ha senso: per quanto andrebbe avanti? (Di sabato 30 gennaio 2021) di Lorenzo Giannotti Dopo l'inizio della crisi di governo più incomprensibile dell'orbe terracqueo, con centinaia di morti al giorno e un piano vaccinale straordinario da portare avanti, gli italiani, stremati e preoccupati, ne hanno fin sopra i capelli. Vedendo la propria classe dirigente dimenarsi come un'anguilla nelle calde stanze dei palazzi romani, senza sapere per quale motivo l'Italia è l'unico paese al mondo in cui si fa cascare il governo nel bel mezzo di una pandemia. Ma c'è di più: non solo in Italia cade il governo nell'emergenza più grave dal dopoguerra a oggi, ma potrebbe darsi che dopo due settimana preziose buttate al vento, si ricostituisca un governo con la stessa maggioranza e il medesimo Presidente del Consiglio. Effetto del veto – "Mai più con l'irresponsabile Renzi" – decaduto dopo le consultazioni al Colle di Pd e Movimento 5 ...

