Trama Una Vita di giovedì 4 febbraio 2021, Agustina coglie in flagrante un bacio segreto (Di sabato 30 gennaio 2021) La passione prende il sopravvento e, se da un lato assisteremo a una bellissima scena d’amore, dall’altra, nel corso della puntata di Una Vita di giovedì 4 febbraio 2021, vedremo che Agustina coglierà in flagrante due personaggi che si stanno baciando appassionatamente, ma in segreto modo. Chi saranno? È facile ipotizzare a chi ci riferiamo, ma sarà arduo scoprire la reazione che ne deriverà. Una Vita anticipazioni, Emilio viene beccato da Alfonso Emilio viene a conoscenza di quello che sta accadendo alla sua fidanzata, ovvero a Cinta, per tale motivo nel corso della puntata di Una Vita di giovedì 4 febbraio 2021, si intrufola nell’ufficio di Alfonso per trovare ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) La passione prende il sopravvento e, se da un lato assisteremo a una bellissima scena d’amore, dall’altra, nel corso della puntata di Unadi, vedremo cherà indue personaggi che si stanno baciando appassionatamente, ma inmodo. Chi saranno? È facile ipotizzare a chi ci riferiamo, ma sarà arduo scoprire la reazione che ne deriverà. Unaanticipazioni, Emilio viene beccato da Alfonso Emilio viene a conoscenza di quello che sta accadendo alla sua fidanzata, ovvero a Cinta, per tale motivo nel corso della puntata di Unadi, si intrufola nell’ufficio di Alfonso per trovare ...

