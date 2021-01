The Ascent | un RPG sci-fi che trasuda tecnologia e oppressione nel nuovo screenshot ufficiale

(Di sabato 30 gennaio 2021) The, RPG sci-fi creato dallo studio svedese Neon Giant, è stato uno dei primi titoli in assoluto ad essere svelato e confermato come esclusiva console Xbox, durante il Microsoft Showcase dello scorso maggio 2020. In origine, doveva essere un titolo di lancio per Xbox Series X, ma la pandemia da COVID-19 ha costretto gli sviluppatori a ritardarne l'uscita nel 2021. Sfortunatamente, al momento non disponiamo di notizie inedite riguardo l'uscita, ma Neon Giant ci tiene a rassicurare i fan, confermando che il progetto è ancora vivo e che presto verranno rilasciate nuove informazioni. Leggi altro...

Uno dei primi giochi mai mostrati per Xbox Series X è il gioco di ruolo fantascientifico dello sviluppatore svedese Neon Giant, che è stato rivelato a maggio 2020. Inizialmente doveva essere rilasciato insieme alla console a novembre, ma la pandemia in corso ha fatto cambiare i piani agli sviluppatori. Gli sviluppatori di Neon Giant hanno condiviso un nuovo screenshot per The Ascent, l'RPG sci-fi previsto nel corso del 2021 come esclusiva console Xbox. Neon Giant pubblica delle nuove immagini di The Ascent, l'action ruolistico ad ambientazione sci-fi in arrivo nel 2021 su PC, Xbox One e Series X/S.