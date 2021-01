Star Wars | Knights of the Old Republic I e II sarebbero in arrivo su console nel 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) L'originaleof the Olde il suo sequel,of the OldII, potrebbero ricevere a breve un trattamento di porting/remasterer e approdare sullemoderne nel corso del. Questo, almeno, è quanto sostiene il ben noto insider di, Jordan Maison, in un intervento su Twitter. Secondo quanto dichiarato da Maison, lo stesso che aveva svelato con largo anticipo, l'esistenza di: Squadrons, i due RPG di Bioware potrebbero presto approdare su, esattamente come già accaduto per: Episode 1 Racer e Jedi Knight. "Ho sentito delle cose interessanti questa settimana. ...

