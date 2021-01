Serie A | Inter-Benevento 4-0 | Improta | Lautaro e doppio Lukaku | poker nerazzurro e Milan a -2 La classifica

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovo successo dell'a "San Siro".Tutto facile per la squadra di Antonio Conte che, nella sfida andata in scena questa sera contro il, piega i giallorossi con un sonoro 4-0 deciso dalle reti die dalla doppietta di. I nerazzurri rispondono al successo delcalando ila "Meazza" e ristabilendo le due lunghezze di distanza dai rossoneri: primi ina quota 46 punti. Un successo fondamentale che permette all'di archiviare lo scialbo 0-0 maturato a Udine lo scorso 23 gennaio, e di rilanciare le proprie ambizioni in chiave scudetto e Champions League.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Lautaro Martinez, attaccante dell', ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match diA vinto contro il Benevento: le sue dichiarazioniMILANO - Tutto facile per l', che risponde alla vittoria del Milan e resta in scia dei rossoneri grazie al 4 - 0 rifilato al Benevento . Nerazzurri avanti al 7' con l'autogol di Improta (su punizione di Eriksen), poi il ...Al 78' l'Inter chiude definitivamente la partita con il gol del ... E' terminata la sfida Inter-Benevento valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Ecco cronaca, tabellino, top e flop ...