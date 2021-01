Sampdoria-Juventus, Chiellini: “Vinta una gara tosta, adesso 20 giorni di fuoco. Dybala e l’Inter in Coppa Italia, vi dico tutto” (Di sabato 30 gennaio 2021) Al termine della gara di "Marassi" tra Sampdoria e Juventus, il difensore bianconero, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di del format "Sky Sport", commentando la vittoria per 2-0 della squadra allenata dal tecnico Andrea Pirlo. Di seguito le dichiarazioni del centrale difensivo. "L’importanza di questa partita l’avevo detto nel pre partita, oggi abbiamo fatto una partita tosta, da Juventus, ma dovevamo chiuderla prima. L’atteggiamento è giusto, chiudiamo un gennaio positivo in cui siamo cresciuti tanto nonostante uno stop. Ora abbiamo 20 giorni di fuoco belli da vivere ma la squadra c’è. Abbiamo recuperato quasi tutti, rientrerà Dybala. Speriamo di continuare così, abbiamo bisogno di tutti".GIOCO CHE MIGLIORA - "Leggeri in ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Al termine delladi "Marassi" tra, il difensore bianconero, Giorgioè intervenuto ai microfoni di del format "Sky Sport", commentando la vittoria per 2-0 della squadra allenata dal tecnico Andrea Pirlo. Di seguito le dichiarazioni del centrale difensivo. "L’importanza di questa partita l’avevo detto nel pre partita, oggi abbiamo fatto una partita, da, ma dovevamo chiuderla prima. L’atteggiamento è giusto, chiudiamo un gennaio positivo in cui siamo cresciuti tanto nonostante uno stop. Ora abbiamo 20dibelli da vivere ma la squadra c’è. Abbiamo recuperato quasi tutti, rientrerà. Speriamo di continuare così, abbiamo bisogno di tutti".GIOCO CHE MIGLIORA - "Leggeri in ...

