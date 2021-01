Salto con gli sci femminile | Kramer vince a Titisee-Neustadt Jessica Malsiner diciottesima

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) Maritaha vinto la gara sul trampolino HS 142 di(Germania), valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 dicon gli sci. L’austriaca, che rafforza così la propria leadership in testa alla classifica generale, ha preceduto la norvegese Silje Opseth che si è dovuta arrendere in maniera netta visto il distacco di quasi quattro punti dalla vincitrice. A completare il podio la slovena Ema Klinec, che con i suoi 245.5 punti è rimasta alle spalle diper oltre 12 lunghezze. Non va oltre il settimo posto la giapponese Sara Takanashi, mentre in casa Italia la migliore èche termina la competizione in 18esima posizione con un totale di 183.9 punti. Ventottesima invece Lara, ...