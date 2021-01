“Questo non puoi dirlo!”. Amici 20, Alessandra Celentano a bomba su Lorella Cuccarini. Duro scontro in studio: cosa è successo (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuova puntata e nuovi scontri ad ‘Amici 20’. Protagonisti dell’ennesima querelle in studio le insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due sin dai primi giorni non hanno trovato quel compromesso necessario ad avere un rapporto sereno, infatti ad ogni minimo episodio scatta la tensione e volano parole anche grosse. Stavolta non si è arrivati ad offese pesanti, come accaduto in passato, ma ci sono state diverse punzecchiature che hanno fatto molto rumore. Mentre si stava parlando della coreografia assegnata a Rosa ed Alessandro, è stato deciso che la stessa doveva essere eseguita solamente da Tommaso. Quando quest’ultimo è stato bravo ad eseguire il pezzo, nonostante le evidenti difficoltà confermate dalla stessa Celentano, la nipote di Adriano ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuova puntata e nuovi scontri ad ‘20’. Protagonisti dell’ennesima querelle inle insegnanti di ballo. Le due sin dai primi giorni non hanno trovato quel compromesso necessario ad avere un rapporto sereno, infatti ad ogni minimo episodio scatta la tensione e volano parole anche grosse. Stavolta non si è arrivati ad offese pesanti, come accaduto in passato, ma ci sono state diverse punzecchiature che hanno fatto molto rumore. Mentre si stava parlando della coreografia assegnata a Rosa ed Alessandro, è stato deciso che la stessa doveva essere eseguita solamente da Tommaso. Quando quest’ultimo è stato bravo ad eseguire il pezzo, nonostante le evidenti difficoltà confermate dalla stessa, la nipote di Adriano ha ...

