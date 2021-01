Questa crisi di governo può diventare una polveriera: ne vale la pena? (Di sabato 30 gennaio 2021) di Simone Simeone Detta anche Battered Woman Syndrome, a grandi linee da non prendere come oro colato, trattasi di una specifica forma di Sindrome da Stress Post-Traumatico nella quale un individuo che si trova a ricevere ripetuti abusi si convince non solo di non aver via d’uscita da questo ciclo, ma addirittura di meritarlo. Non me ne vogliano psicoterapeuti e studiosi della disciplina tutti, ma procederò ora a diagnosticare non un singolo, ma gruppi di persone con Questa afflizione o, quantomeno, postulerò che la risoluzione della attuale crisi di governo può portare a questo: un crudele circolo vizioso che non farà altro che logorare lentamente gli abusati. Partiamo da ciò che le ‘vittime’ hanno da proteggere: la tenuta stabile dell’Italia nel suo momento più difficile dal 1945; uno sforzo vaccinale che si fa sempre più complesso; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) di Simone Simeone Detta anche Battered Woman Syndrome, a grandi linee da non prendere come oro colato, trattasi di una specifica forma di Sindrome da Stress Post-Traumatico nella quale un individuo che si trova a ricevere ripetuti abusi si convince non solo di non aver via d’uscita da questo ciclo, ma addirittura di meritarlo. Non me ne vogliano psicoterapeuti e studiosi della disciplina tutti, ma procederò ora a diagnosticare non un singolo, ma gruppi di persone conafflizione o, quantomeno, postulerò che la risoluzione della attualedipuò portare a questo: un crudele circolo vizioso che non farà altro che logorare lentamente gli abusati. Partiamo da ciò che le ‘vittime’ hanno da proteggere: la tenuta stabile dell’Italia nel suo momento più difficile dal 1945; uno sforzo vaccinale che si fa sempre più complesso; ...

caritas_milano : Se questa è Europa? Fondi dell’Unione Europea per gestire la crisi umanitaria in #Bosnia oltre i propri confini.… - GiuliaSarti86 : Questa crisi di #governo allucinante deve finire. L'#Italia ha bisogno di certezze e di risposte concrete ai proble… - welikeduel : Lo #spiegonedamilano della settimana: il burlesque come chiave di interpretazione dei giorni della crisi di governo… - AntScibilia : Spero e mi auguro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non segua le orme di Giorgio Napolitano nel… - marcomaffei12 : RT @Gi71376847: A voi non fa paura lacampagna mediatica contro Renzi,fatta da Cairo . corriere,dalla 7, dalla 9, ma soprattutto dalla RAI,… -