LIVE Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: partita la seconda manche, Kevin Fischnaller vuole il colpaccio (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 L’ucraino Anton Dukach, 20° dopo la prima discesa, è secondo a 90 millesimi da Kohala. 15.11 Leon Felderer chiude quinto ed ultimo a 760 millesimi da Kohala. 15.09 Il romeno Valentin Cretu è quarto ed ultimo a 699 millesimi dopo una seconda manche disastrosa. Tocca al nostro Leon Felderer. 15.07 L’ucraino Andriy Mandziy sbaglia tutto ed è terzo ed ultimo a 116 millesimi. Parte il romeno Valentin Cretu, 22° della prima manche. 15.06 Lo svedese Svante Kohala sale in vetta con 101 millesimi su Rozitis. 15.05 Riks Rozitis chiude con il tempo complessivo di 1:39.335 e un 49.546 nella seconda manche. Tocca allo svedese Svante Kohala. 15.03 SI PARTE CON LA seconda manche! Scatta il lettone Riks ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 L’ucraino Anton Dukach, 20° dopo la prima discesa, è secondo a 90 millesimi da Kohala. 15.11 Leon Felderer chiude quinto ed ultimo a 760 millesimi da Kohala. 15.09 Il romeno Valentin Cretu è quarto ed ultimo a 699 millesimi dopo unadisastrosa. Tocca al nostro Leon Felderer. 15.07 L’ucraino Andriy Mandziy sbaglia tutto ed è terzo ed ultimo a 116 millesimi. Parte il romeno Valentin Cretu, 22° della prima. 15.06 Lo svedese Svante Kohala sale in vetta con 101 millesimi su Rozitis. 15.05 Riks Rozitis chiude con il tempo complessivo di 1:39.335 e un 49.546 nella. Tocca allo svedese Svante Kohala. 15.03 SI PARTE CON LA! Scatta il lettone Riks ...

