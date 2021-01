Ketchup fatto in casa | più gustoso e salutare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 30 gennaio 2021) Siamo degli irriducibili delle salse di accompagnamento? O, al contrario, siamo tra quelli che non le usano mai perché le vedono solo un insieme malsano di conservanti? Sia che apparteniamo al primo gruppo che al secondo, siamo capitati nel posto giusto. Impariamo a fare ilin. Per chi lo ama alla follia, avrà risolto la crisi di non trovarlo in frigo al momento giusto. Per chi,, invece rinuncia, appunto, a causa dei suoi conservanti, finalmente, con questa ricetta, potrà gustarlo in tranquillità. Procediamo senza alcun indugio, tanto è facilissimo da fare! Ingredienti per ilin400 ml di passata di pomodoro, 40 ml di olio d’oliva, 40 grammi di zucchero di canna, 50 ml di aceto di mele, 8 grammi di maizena, mezza cipolla, 1 cucchiaio di sale, 1 cucchiaio di ...