Investimenti esteri: Toscana nei top 5 dal 2016 (Di sabato 30 gennaio 2021) Negli ultimi cinque anni, dal 2016 al 2020, sono state registrate in Toscana centouno operazioni di investimento diretto estero che hanno generato oltre 7500 posti di lavoro. Il capitale investito ha superato i 2,8 miliardi di euro. Numeri che fanno della regione – secondo la banca dati Orbis Cross Border Investment di Bureau van Dijk – la quarta in Italia per numero di 'greenfield', ovvero nuovi stabilimenti e filiali, preceduta da Lombardia, Lazio e Veneto e seguita dal Piemonte. I progetti intercettati dalla Toscana hanno però una dimensione maggiore di quelli 'catturati' dalle altre regione della top 5. Con spese in conto capitale medie di oltre 28 milioni (il doppio della Lombardia) e con 74 posti di lavoro generati dal singolo progetto, la Toscana si colloca infatti sul podio più alto tra le concorrenti.

