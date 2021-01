Inter-Benevento streaming e diretta | dove vedere il match oggi

(Di sabato 30 gennaio 2021)si gioca, sabato 30 gennaio 2021, alle 20.45 per la 20^ giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno del massimo campionato italiano. Padroni di casa alla ricerca del primo posto. Lotta serrata con i cugini del Milan. Ospiti che proveranno a fare il colpaccio., le probabili formazionicaption id="attachment 1086797" align="alignnone" width="694"(getty images)/captionPochi dubbi per le due squadre. L'di Conte dovrebbe scendere in campo con Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Ildi Inzaghi, invece, si affiderà a Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; ...

( calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Sky Sport canali 201, 202 e 251 )(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, ...PROBABILI FORMAZIONIPossibili ballottaggi a centrocampo per l'di Conte, dove pure nel reparto a 5 potrebbe esserci un posto anche per Eriksen, che solo pochi giorni fa ha ...Probabili formazioni Torino-Fiorentina Probabili formazioni Bologna-Milan Probabili formazioni Sampdoria-Juventus Probabili formazioni Inter-Benevento Probabili formazioni Spezia-Udinese ...Dopo il successo rigenerante in Coppa Italia contro il Milan, l'Inter torna con la testa al campionato e ospita il Benevento di Inzaghi. Conte sa perfettamente che la gara di stasera nasconde mille in ...