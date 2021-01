Il Cantante Mascherato in replica su Rai Premium

allesword : RT @bubinoblog: I fan del Cantante Mascherato ancora a pensare ai Ricchi e Poveri e stanare tutti gli altri vip mascherati. Ecco lo spirito… - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: PICCHI DEL 21% PER I RICCHI E POVERI DENTRO IL BABY ALIENO E IL VIDEO DIVENTA VIRALE - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: PICCHI DEL 21% PER I RICCHI E POVERI DENTRO IL BABY ALIENO E IL VIDEO DIVENTA VIRALE - Tony969696 : RT @TV_Italiana: Ma siamo proprio sicuri che il pareggio #Auditel fra #IlCantanteMascherato e il #GFVIP 5 sia una sconfitta per Rai1? http… - DeganisFabrizio : RT @bisagnino: 'Cerca di respirare'. Panico a Il cantante mascherato: la maschera rischia di soffocare -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

... dopo il botta e risposta che ha infuocato la settimana del gossip, la risposta dei dati Auditel da il2 in calo ma in grado di tenere testa al Grande Fratello Vip . La polemica ...L'ex capitan uncino è stato ospite di Amadeus per presentare la nuova edizione del '', il game show condotto da Milly Carlucci in onda dopo 'I soliti ignoti' a cui Francesco ...Il Cantante Mascherato su Rai Premium. Replica di ieri sera e di tutte le puntate in tv e in streaming dello show condotto da Milly Carlucci.Panico in diretta per "Il Cantante Mascherato", Baby Alieno si sente male e deve abbandonare. Chi c'è sotto la maschera?