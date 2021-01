GF Vip | Dayane Mello e Giulia Salemi | scoppia la lite

(Di sabato 30 gennaio 2021) Attimi di tensione nella Casa del GF Vip. Dopo l'ultima diretta,hanno avuto una discussione molto accesa. I fan del reality più spiato d'Italia si sono schierati dalla parte della modella brasiliana. Qual è il motivo dello scontro? GF Vip,: laL'ultima puntata del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. Come al solito, però, i concorrenti danno il meglio di loro quando i riflettori si spengono. Durante la diretta, infatti, vengono fuori dinamiche che generalmente creano malumori. Protagoniste dellapiù accesa della notte sono. Le due sono entrate nella Casa più spiata d'Italia dicendo di essere ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - EireenViolet : GF Vip,quanto costa il tailleur indossato da Dayane Mello ieri sera:cifra stellare ma che eleganza! Talmente bella… - gossipnewitalia : Nella casa del Grande Fratello Vip, la modella Dayane Mello affronta la coinquilina Giulia Salemi, la quale l'accus… - EireenViolet : GF Vip:il fratello di DAYANE approva le 'Rosmello'! Mentre la serpe persiana con l'accondiscendenza sciocca di Rosa… - antofacaldoh : @levantecanta Questo video mi fa ridere ancora tantissimo, ogni tanto lo vado a rivedere, ed ogni volta che vedo Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Mello, super lusso al GF. Una puntata sicuramente accesissima quella andata in onda su Canale 5. Il Grande Fratellocontinua a convincere il pubblico italiano e la casa più spiata d'......la sua esperienza al 'GF', aveva parlato di una donna apparire alle spalle di Elisabetta Gregoraci. Uscirà la verità su questa vicenda? Non resta che aspettare. A proposito del litigio- ...GF Vip, Carlotta Dell'Isola e Samantha De Grenet chiedono ai fan brasiliani di Dayane Mello di essere salvate al televoto. Ecco il video ...Dopo essere finite al televoto Carlotta Dell'Isola e Samantha De Grenet hanno chiesto aiuto ai fan di Dayane Mello per spuntarla su Ruta e Salemi.