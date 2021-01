“Esiste ancora?”. Carlo Conti, l'imbarazzo degli sposini in diretta Rai: “Mi hai guardato pensando proprio…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Carlo Conti è andato in onda su Rai1 con la sesta puntata di Affari Tuoi. Di fatto questo di sabato 30 gennaio è stato il penultimo appuntamento con il nuovo format del celebre gioco dei pacchi, destinato in via eccezionale agli sposini. Stavolta a giocare con Conti sono stati Noemi e Samuele, provenienti dalla provincia di Firenze. Fidanzati da quindici anni, i due ragazzi hanno svelato di essersi conosciuti in una discoteca. “Io ho lavorato tanto al Gattopardo. Esiste ancora?”, ha dichiarato incuriosito Conti, al quale Samuele ha risposto così: “Ci siamo conosciuti in un'altra discoteca”. “Vi siete conosciuti in una discoteca più moderna. Mi hai guardato pensando proprio questo”, ha subito ribattuto il conduttore di Rai1, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021)è andato in onda su Rai1 con la sesta puntata di Affari Tuoi. Di fatto questo di sabato 30 gennaio è stato il penultimo appuntamento con il nuovo format del celebre gioco dei pacchi, destinato in via eccezionale agli. Stavolta a giocare consono stati Noemi e Samuele, provenienti dalla provincia di Firenze. Fidanzati da quindici anni, i due ragazzi hanno svelato di essersi conosciuti in una discoteca. “Io ho lavorato tanto al Gattopardo.?”, ha dichiarato incuriosito, al quale Samuele ha risposto così: “Ci siamo conosciuti in un'altra discoteca”. “Vi siete conosciuti in una discoteca più moderna. Mi haiproprio questo”, ha subito ribattuto il conduttore di Rai1, ...

Indiegeek92 : La chiara prova che Dio non esiste? È morta SOPHIE e Renzi è ancora qui a rompere i coglioni. #RenziFuoriDallePalle - annachiara_27_ : 2021 e ancora non esiste un cesso portatile per quando devo fare pipì e non ho voglia di alzarmi - AlinoPipo : @pierolacorazza @concitadeg @repubblica @nzingaretti @nicolaoddati1 @Tetovaccari @marcofurfaro @pdnetwork… - loveforsassyppl : @pescioIino È vero che siamo nel 2021, ma è anche vero che è ancora pieno di gente omofoba. Questo non per dire che… - ItalianPolitics : RT @Keynesblog: Se provi a dire che i padroni sfruttano e abusano dei dipendenti, arriva il liberista di turno che ti accusa di essere rima… -