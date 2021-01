E T A Hoffmann | ventisette traduttori per domare i matti

(Di domenica 31 gennaio 2021) Sebbene registri accuratamente il pensiero del suo tempo,non è un filosofo: diffidente verso l’Illuminismo – così ‘brillante’, da impedire la visuale, afferma – preferisce affidare le tracce della sua poetica alle narrazioni. Così, se in Pezzi fantastici alla maniera di Callot prende a modello un pittore che oscilla tra la levità dei caramogi e la denuncia degli orrori della guerra e, nei Notturni, celebra i territori oscuri della mente proiettandosi verso un personale Acheronte, incomprensibile per i primi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

