Da lunedì 1 febbraio parte la lotteria degli scontri, premi da marzo (Di sabato 30 gennaio 2021) parte la lotteria degli scontrini. Dal primo febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. premi sia per chi compra sia per chi vende: l?11 marzo la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria nel mese di febbraio. Le regole sono fissate nel provvedimento di Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate.

Ultime Notizie dalla rete : lunedì febbraio Zona gialla e zona arancione, i chiarimenti: da quando scattano e che cosa si può fare

Insomma: si cambia zona da lunedì 1 febbraio . 1 Posso spostarmi liberamente? All'interno della regione sì, ma dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco. 2 Posso uscire dopo le 22? Soltanto per "...

Saturimetri a basso prezzo nelle farmacie delle Marche. L'iniziativa al via il primo febbraio

Da lunedì 1 febbraio , in oltre 300 farmacie marchigiane sarà possibile acquistare il piccolo apparecchio ad un prezzo di assoluto favore e ricevere dal farmacista utili suggerimenti sul migliore ...

Vaccino Covid, slittano le date per proteggere gli ottantenni. Il governo: «Un ritardo di 4 settimane»