Covid a scuola, bambino contagiato alle elementari: classe in quarantena (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Villaricca si è registrato un altro contagio da coronavirus all’interno di una scuola. Si tratta di un giovane studente delle elementari dell’Istituto comprensivo Giancarlo Siani (Primo Circolo). Una volta appresa la notizia è scattata la quarantena obbligatoria per tutta la classe.- La dirigente inoltre ha disposto la sanificazione dell’aula frequentata proprio dal bambino risultato positivo al Covid. Per i bambini soggetti a quarantena forzata dunque si proseguirà con le lezioni a distanza fino al giorno 12 febbraio. Gli alunni si dovranno comunque sottoporre al test diagnostico che dovrà sciogliere i dubbi su eventuali ulteriori contagi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Villaricca si è registrato un altro contagio da coronavirus all’interno di una. Si tratta di un giovane studente delledell’Istituto comprensivo Giancarlo Siani (Primo Circolo). Una volta appresa la notizia è scattata laobbligatoria per tutta la.- La dirigente inoltre ha disposto la sanificazione dell’aula frequentata proprio dalrisultato positivo al. Per i bambini soggetti aforzata dunque si proseguirà con le lezioni a distanza fino al giorno 12 febbraio. Gli alunni si dovranno comunque sottoporre al test diagnostico che dovrà sciogliere i dubbi su eventuali ulteriori contagi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Avvenire_Nei : Da lunedì tutti in classe, ma su orari e sicurezza c'è dibattito - Agenzia_Ansa : #Scuola studenti e insegnanti davanti al Ministero dell'Istruzione: 'Dopo pandemia serve rilancio'. Dai trasporti a… - GruppoIeC : L'INTERVENTO. Covid a scuola, attacchi all'informazione: Non si vada oltre! - - umbriaOn : Covid, chiusura scuola nei territori a rischio. Si va in ordine sparso - Majden3 : RT @Lady_ofShalott_: Dopo una settimana con solo gli studenti BES in presenza (la presenza al 50% qui scatta lunedì), abbiamo già due stude… -