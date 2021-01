Belluno | Scossa di Terremoto di Magnitudo 3 0

Leggi su youreduaction

(Di sabato 30 gennaio 2021) Undi3.0 si è verificato in provincia di. L’epicentro dellasarebbe tra Sois e Giamosa. Molta paura tra la gente, ma per fortuna nessun danno. Jacopo Massaro, primo cittadino di, ha postato sui social: “Visto che mi state scrivendo in tanti pubblico la segnalazione di unadi