‘Arcana imperii’: Luigi Grassia svela i segreti di Kennan (Di sabato 30 gennaio 2021) ‘Arcana imperii’ guerra fredda e geopolitica: George Kennan da Stalin a Putin, è l’ultimo libro di Luigi Grassia riguardo l’ideatore del contenimento dell’Urss, che invoca l’intesa con la Russia. Da Stalin a Putin, nei suoi centouno anni di vita George Frost Kennan eminenza grigia della politica estera americana, poi il suo critico più autorevole. Pur restando sempre ben Leggi su periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021)guerra fredda e geopolitica: Georgeda Stalin a Putin, è l’ultimo libro diriguardo l’ideatore del contenimento dell’Urss, che invoca l’intesa con la Russia. Da Stalin a Putin, nei suoi centouno anni di vita George Frosteminenza grigia della politica estera americana, poi il suo critico più autorevole. Pur restando sempre ben

bassosimone : RT @SarevokFC: Ringraziamo il venerdì per aver svelato uno degli arcana imperii et dominationis: I misteriosi account Twitter, senza spid,… - FurioGarbagnati : RT @SarevokFC: Ringraziamo il venerdì per aver svelato uno degli arcana imperii et dominationis: I misteriosi account Twitter, senza spid,… - SarevokFC : Ringraziamo il venerdì per aver svelato uno degli arcana imperii et dominationis: I misteriosi account Twitter, se… - LucaTibaldi1 : RT @CarismayValor: @Musso___ Merkel è una mediocre rappresentante della temibile hybris teutonica, e per questo molto pericolosa. I tedesc… - CarismayValor : @Musso___ Merkel è una mediocre rappresentante della temibile hybris teutonica, e per questo molto pericolosa. I t… -