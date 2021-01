Via del Foro Italico, ufficiale dell’Esercito muore per un incidente stradale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è ancora stata chiarita la dinamica che ha portato all’incidente stradale che ha causato la morte di un ufficiale dell’Esercito Italiano. A perdere la vita è stato Raffaele Smaldone. Originario di Bari, l’uomo aveva 33 anni quando ha perso il controllo della sua moto in Via del Foro Italico. La tragedia è avvenuta ieri, giovedì 28 gennaio 2021, in pieno giorno mentre Raffaele percorreva la Tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico di Roma. ufficiale dell’Esercito Italiano morto per un incidente in moto Raffele lavorava a Viterbo e viveva a Roma insieme alla compagna. Della dinamica dell’incidente ancora non si sa molto. Lo schianto è avvenuto circa alle 12.00 di ieri, 28 gennaio, ma gli inquirenti non ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non è ancora stata chiarita la dinamica che ha portato all’che ha causato la morte di unItaliano. A perdere la vita è stato Raffaele Smaldone. Originario di Bari, l’uomo aveva 33 anni quando ha perso il controllo della sua moto in Via del. La tragedia è avvenuta ieri, giovedì 28 gennaio 2021, in pieno giorno mentre Raffaele percorreva la Tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico di Roma.Italiano morto per unin moto Raffele lavorava a Viterbo e viveva a Roma insieme alla compagna. Della dinamica dell’ancora non si sa molto. Lo schianto è avvenuto circa alle 12.00 di ieri, 28 gennaio, ma gli inquirenti non ...

