Vaccino Johnson & Johnson efficace al 66 % | ma basta una sola dose

Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - MediasetTgcom24 : Johnson & Johnson: nostro vaccino monodose efficace al 66% - Agenzia_Ansa : Il #vaccino anti #Covid19 di Johnson & Johnson 'è efficace al 66%'. Lo riportano i media americani citando la socie… - PoveroUn : RT @Agenzia_Ansa: Il #vaccino anti #Covid19 di Johnson & Johnson 'è efficace al 66%'. Lo riportano i media americani citando la società. I… - Italia_Notizie : Covid, vaccino monodose di Johnson & Johnson efficace in media al 66% -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Lo ha annunciato l'azienda chiarendo che la protezione può salire "all'85% nei casi gravi" Ilanti Covid sviluppato da"ha nel complesso una efficacia del 66% nella prevenzione delle forme moderate e severe di Covid - 19 dopo 28 giorni dalla vaccinazione". Lo ha ...Arriva al 66 per cento nelle evenienze meno severe. La Commissione europea ha da tempo prenotato 400 milioni di dosiNello studio, condotto in otto paesi di tre continenti, il 44% dei partecipanti proveniva dagli Stati Uniti, il 41% dall’America centrale e meridionale e il 15% dal Sud Africa. Poco più di un terzo ...L'annuncio della casa farmaceutica sui risultati di Fase 3: efficacia fino al 72% negli Usa, meno in Sud America e Sud Africa, protegge dalle forme più gravi.