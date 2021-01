Usa | invasione delle cicale dagli occhi rossi Le “Brood X” compaiono ogni 17 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) New York, 29 gen – Leemergeranno dal sottosuolo di New York (per lo più dalle zone di Central Park, Staten Island e Bronx ). E’ un evento che si verificadiciassettenella Grande Mela. Le “simpatiche”infatti riemergeranno dal sottosuolo quando la temperatura media si assesterà sui 18 gradi. Il nome scientifico degli insettiX: la X è il numero romano che equivale a dieci. Sono un po’ inquietanti, certo, ma non dannose per l’uomo. L’unico difetto è che sono molto, molto rumorose. Secondo La Repubblica, gli esperti sostengono che produrranno un rumore che può arrivare a 100 decibel. New York, la rumorosa...