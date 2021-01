Spari in bocca a migrante, sconto di pena in Appello per imprenditore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGricignano d’Aversa (Ce) – sconto di pena in Appello per l’imprenditore di Gricignano d’Aversa (Caserta) Carmine Della Gatta, 46 anni, riconosciuto colpevole di tentato omicidio, perché nel novembre 2017 sparò in bocca ad un immigrato ospite del proprio centro dopo che lo straniero aveva dato fuoco ad una stanza. I giudici della Corte d’Appello di Napoli hanno infatti condannato Della Gatta – difeso da Giovanni Cantelli – a tre anni e dieci mesi, rispetto ai quattro anni e otto mesi inflittigli in primo grado. La vittima, il gambiano Alagiee Bobb, oggi 22enne, si riprese dopo una lunga degenza in ospedale, e si è poi trasferito in Germania. I fatti si verificarono l’11 novembre 2017 in un Centro Temporaneo di Accoglienza di Gricignano d’Aversa, dove ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGricignano d’Aversa (Ce) –diinper l’di Gricignano d’Aversa (Caserta) Carmine Della Gatta, 46 anni, riconosciuto colpevole di tentato omicidio, perché nel novembre 2017 sparò inad un immigrato ospite del proprio centro dopo che lo straniero aveva dato fuoco ad una stanza. I giudici della Corte d’di Napoli hanno infatti condannato Della Gatta – difeso da Giovanni Cantelli – a tre anni e dieci mesi, rispetto ai quattro anni e otto mesi inflittigli in primo grado. La vittima, il gambiano Alagiee Bobb, oggi 22enne, si riprese dopo una lunga degenza in ospedale, e si è poi trasferito in Germania. I fatti si verificarono l’11 novembre 2017 in un Centro Temporaneo di Accoglienza di Gricignano d’Aversa, dove ...

