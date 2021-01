Smog, Legambiente: 35 città 'fuorilegge' per le polveri sottili nel 2020 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia 'fuorilegge' per le polveri sottili Pm10. A Torino la maglia nera per 98 giorni di sforamento dei limiti quotidiani (40 microgrammi per metro cubo per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelsono stati 35 i capoluoghi di provincia '' per lePm10. A Torino la maglia nera per 98 giorni di sforamento dei limiti quotidiani (40 microgrammi per metro cubo per ...

