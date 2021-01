Sampdoria-Juventus, i convocati di Andrea Pirlo: due gli indisponibili (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani alle 18 la Juventus tornerà in campo per affrontare la Sampdoria in trasferta in quella che sarà la ventesima giornata del campionato di Serie A. Snodo fondamentale per la squadra di Andrea Pirlo, che da qui fino al termine della stagione dovrà limitare gli errori per rimanere agganciata al treno scudetto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, retroscena Da Graca: era tutto fatto con l'Inter I bianconeri scenderanno sul terreno di gioco consapevoli del risultato della capilista Milan, impegnata nel match delle 15 contro il Bologna. Sulla strada della Juventus, la Sampdoria di Claudio Ranieri, sconfitta all’andata 3-0 all’Allianz Stadium. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici sfida le big d'Europa per un giovanissimo ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani alle 18 latornerà in campo per affrontare lain trasferta in quella che sarà la ventesima giornata del campionato di Serie A. Snodo fondamentale per la squadra di, che da qui fino al termine della stagione dovrà limitare gli errori per rimanere agganciata al treno scudetto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, retroscena Da Graca: era tutto fatto con l'Inter I bianconeri scenderanno sul terreno di gioco consapevoli del risultato della capilista Milan, impegnata nel match delle 15 contro il Bologna. Sulla strada della, ladi Claudio Ranieri, sconfitta all’andata 3-0 all’Allianz Stadium. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paratici sfida le big d'Europa per un giovanissimo ...

juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - forumJuventus : #SampdoriaJuve domani ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco, mentre Cuadrado e Chiesa… - infoitsport : Sampdoria-Juventus, i convocati di Pirlo: doppia assenza in attacco - infoitsport : Sampdoria-Juventus, assenza pesante per Pirlo in attacco -