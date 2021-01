Roma, controlli a tappeto: senza mascherina e ubriachi in strada a Piazza Vittorio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in Piazza Vittorio Emanuele II per verificare il rispetto delle misure anti Covid e contrastare il degrado. Le verifiche dei Carabinieri – intervenuti simultaneamente con 10 unità – si sono concentrate in tutta la Piazza, nelle aree antistanti i negozi, sotto i porticati, nei pressi delle scale di ingresso e uscita della fermata metro e all’interno dei giardini pubblici. Leggi anche: Roma, controlli a Piazza Vittorio: sorpresi a bere in strada e senza mascherina, scattano le multe Sono state identificate 39 persone, 12 delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 2.900 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano incessanti idei Carabinieri della StazioneDante inEmanuele II per verificare il rispetto delle misure anti Covid e contrastare il degrado. Le verifiche dei Carabinieri – intervenuti simultaneamente con 10 unità – si sono concentrate in tutta la, nelle aree antistanti i negozi, sotto i porticati, nei pressi delle scale di ingresso e uscita della fermata metro e all’interno dei giardini pubblici. Leggi anche:: sorpresi a bere in, scattano le multe Sono state identificate 39 persone, 12 delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 2.900 ...

CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto: senza mascherina e ubriachi in strada a Piazza Vittorio - infoitinterno : Tor Bella Monaca | diversi arresti durante controlli antidroga Roma - MariaRo99325323 : - riconoscibile : @laura12ottobre conoscente GdF mi dice che il personale per i controlli non c'è. è un po' come prendere l'autobus s… - stra_roma : @Sig_Ceretti @DanieleGianca @romanismo85 Ma cazzo Ceretti controlli sta lingua... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Roma, controlli antiCovid dei Carabinieri: 9 persone sanzionate ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani semafori in Borgo Roma

È accaduto ieri in Borgo Roma, come riporta il Corriere di Verona, nella zona di via San Giacomo, dove gli impianti semaforici si sono improvvisamente spenti. Tecnici mobilitati, pattuglie di vigili ...

Un chilo e mezzo di droga nelle confezioni di liquori sul treno Roma Perugia

Un kg e mezzo di droga nelle confezioni di liquori sul treno Roma Perugia gli Agenti della Polfer, hanno approfondito il controllo ...

È accaduto ieri in Borgo Roma, come riporta il Corriere di Verona, nella zona di via San Giacomo, dove gli impianti semaforici si sono improvvisamente spenti. Tecnici mobilitati, pattuglie di vigili ...Un kg e mezzo di droga nelle confezioni di liquori sul treno Roma Perugia gli Agenti della Polfer, hanno approfondito il controllo ...