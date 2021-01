Prova a sedare una rissa in strada | giovane calciatore ucciso a coltellate

Ultime Notizie dalla rete : Prova sedare

Yeslife

16enne prova a metter pace in una rissa, ma viene ferito mortalmente. Lutto sui social: "eri una grande promessa, non ti dimenticheremo" ...Un'intera comunità sotto choc per la morte di un ragazzo di 16 anni, ucciso per una coltellata fatale nel tentativo di sedare una rissa. Josh Dunne, questo il nome ...