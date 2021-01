Prada Cup 2021 | Terry Hutchinson | “Non so perché la nostra barca fosse così instabile | non mi piace perdere”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La prima sentenza è arrivata in questa semifinale dellaCup: Luna Rossa in vantaggio 2-0 nel confronto con American Magic e grande dimostrazione di forza. L’imzione italiana, infatti, ha dominato le regate che si sono tenute dalle 03.00 italiane, nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L’AC75 del Bel Paese ha saputo leggere perfettamente la situazione, le condizioni nelle quali si è gareggiato e questo score dà sicuramente un vantaggio in vista delle prossime sfide. E’ chiaro che c’è ancora tanto da fare, ma è altrettanto vero che in una competizioneequilibrata e spinta sotto tutti i punti di vista avere una base solida da cui partire non può certo disre. In casa statunitense, da questo punto di vista, ci si lecca un po’ le ferite e...