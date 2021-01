Più tempo alle imprese per inviare i dati della cassa integrazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) La sollecitazione era stata messa nero su bianco il 18 gennaio, in una lettera inviata all’Inps. A scrivere Massimo Miani, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili. L’oggetto della sollecitazione: intervenire, e il prima possibile, per prorogare le scadenze delle imprese (e quindi dei commercialisti, che sono gli intermediari) in materia di cassa integrazione. Troppo poco tempo - il senso del messaggio - per raccogliere i dati dei lavoratori da inserire nei modelli da inviare all’Istituto di previdenza per fare partire i pagamenti. E, scaduti i termini, i costi della cassa Covid sul conto delle aziende. La sollecitazione è stata raccolta. I tempi si allungano. L’intervento sarà inserito nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) La sollecitazione era stata messa nero su bianco il 18 gennaio, in una lettera inviata all’Inps. A scrivere Massimo Miani, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili. L’oggettosollecitazione: intervenire, e il prima possibile, per prorogare le scadenze delle(e quindi dei commercialisti, che sono gli intermediari) in materia di. Troppo poco- il senso del messaggio - per raccogliere idei lavoratori da inserire nei modelli daall’Istituto di previdenza per fare partire i pagamenti. E, scaduti i termini, i costiCovid sul conto delle aziende. La sollecitazione è stata raccolta. I tempi si allungano. L’intervento sarà inserito nel ...

MatteoRichetti : Non ci possiamo più permettere di perdere tempo. Questo spettacolo indecoroso ci sta facendo perdere credibilità. S… - RaiRadio2 : «Io e Ale ci rincorrevamo da un po’, avevamo voglia di fare una canzone insieme da molto tempo. Quando si invecchia… - LegaSalvini : ??Se la sinistra non è in grado di risolvere questo grande casino che hanno creato, il centrodestra è pronto a forma… - Alexia30559 : RT @NellettaAugustu: Il regalo più bello si chiama tempo. - LuigiPetrucci11 : @BimBumB72357488 Ma che c'entra ora. Tommaso ha specificato più volte a giulia di fare un gf diverso da quello di 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Più tempo Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

... la città vecchia sembra essere rimasta sospesa nel tempo. Katowice , che dista un'ottantina di chilometri dalla Capitale polacca, è una delle città più giovani d'Europa ed è un grande esempio di ...

Iron Man Mark 85 'I Am Iron Man' " S.H.Figuarts: Recensione

...riesce a costruire una bussola che permetterà ai nostri eroi sopravvissuti di viaggiare nel tempo ... Pensiamo che sia stata davvero ottima l'idea di inserire un diorama per rendere più realistica la ...

Autoblog Top 10: le dieci auto più costose autoblog.it ... la città vecchia sembra essere rimasta sospesa nel. Katowice , che dista un'ottantina di chilometri dalla Capitale polacca, è una delle cittàgiovani d'Europa ed è un grande esempio di ......riesce a costruire una bussola che permetterà ai nostri eroi sopravvissuti di viaggiare nel... Pensiamo che sia stata davvero ottima l'idea di inserire un diorama per rendererealistica la ...