Nonno ruba cioccolate per i nipotini: "Non ho soldi". Ed ecco che fanno i carabinieri (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un episodio molto particolare si è verificato a Mirano, centro di medie dimensioni che si trova nella Città Metropolitana di Venezia. Il fatto, dal configurare un reato, si è trasformato per la disponibilità e per il gesto misericordioso dei protagonisti in una storia a lieto fine. Siamo al Prix, un discount di Mirano, e c'è un uomo che sta facendo la spesa. Poi l'idea di regalare ai propri nipotini delle cioccolate. A questo punto l'uomo fa un rapido calcolo e si rende conto di non avere soldi a sufficienza per quel regalo che tanto piacerebbe ai piccoli. E allora la decisione arriva improvvisa, senza pensarci troppo né considerare le conseguenze negative. L'uomo decide di rubare le cioccolate, ma proprio quando arriva alla cassa i dipendenti del discount si accorgono del furto e chiamano i ...

