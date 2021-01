“Mio figlio picchiato a sangue”, Alba Parietti choc su Francesco Oppini (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alba-Parietti-e-Francesco-Oppini -solonotizie24Alba Parietti ha rilasciato delle forti dichiarazioni che riguardano il pestaggio subito dal figlio Francesco Oppini. La showgirl ha voluto raccontare quanto accaduto al figlio ai microfoni di Storie Italiane. Grazie al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere meglio sia Francesco Oppini, che anche Alba Parietti nel ruolo di madre. La showgirl è sempre stata molto presente nella vita del figlio, anche quando questo ha dovuto affrontare delle prove molto difficili che l’hanno messo in discussione. Durante la messa in onda della puntata di Storie Italiane del 28 ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 29 gennaio 2021)-e--solonotizie24ha rilasciato delle forti dichiarazioni che riguardano il pestaggio subito dal. La showgirl ha voluto raccontare quanto accaduto alai microfoni di Storie Italiane. Grazie al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscere meglio sia, che anchenel ruolo di madre. La showgirl è sempre stata molto presente nella vita del, anche quando questo ha dovuto affrontare delle prove molto difficili che l’hanno messo in discussione. Durante la messa in onda della puntata di Storie Italiane del 28 ...

