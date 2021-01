Incidente frontale a Poggiomarino, Vincenzo muore a 30 anni in moto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiamava Vincenzo Lauri la vittima dell’Incidente avvenuto ieri a Poggiomarino, nel vesuviano. Il giovane, 30 anni, era originario di Palma Campania. Poggiomarino, Incidente in strada: Vincenzo Lauri muore a 30 anni Il sinistro è avvenuto alle 13 e 30 circa in via Iervolino. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo viaggiava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiamavaLauri la vittima dell’avvenuto ieri a, nel vesuviano. Il giovane, 30, era originario di Palma Campania.in strada:Lauria 30Il sinistro è avvenuto alle 13 e 30 circa in via Iervolino. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione,viaggiava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

m_angella14 : Viano, tragico schianto in località Gargola: morto un uomo di 92 anni di Reggio. FOTO - notizie36601426 : #Incidente a Gavignano, scontro frontale mentre andava a lavoro: morto 51enne - RomaToday - laprovinciacr : Furgone salta la precedenza, scontro frontale: ferita una 60enne - Notiziedi_it : Incidente a Gavignano, scontro frontale mentre andava a lavoro: morto 51enne - CronacheCittadi : New post: Segni | Colleferro. Incidente mortale all’alba su Via Carpinetana. Nel frontale tra una Fiat Panda ed una… -