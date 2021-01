(Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - In tempi di pandemia anche l'diventa completamente. L'idea, prima in Italia, è dei rappresentanti di istituto del liceo classico e linguistico Gioberti di. Lo stesso liceo da cui è nata la protesta di Maia, la ragazzasimbolo dei movimenti studenteschi anti-Dad di molte città italiane. È così che Pietro Villa, Bianca Zancan, Alessandro Del Giglio e Alessandro Finetto, tutti tra i 17 e i 18 anni, hanno organizzato, con le sole loro forze, un evento con ospiti illustri, quali l'economista Carlo Cottarelli, Giancarlo Caselli, il giornalista Domenico Quirico, Mario Calabresi, lo scrittore Fabrizio Geda, il virologo Giovanni Di Perri, mentre sono in fase di programmazione le altre due giornate di assemblee studentesche che si svolgeranno nei prossimi mesi. "Noi siamo ...

virginiaraggi : È inaccettabile quanto accaduto oggi a Roma nella scuola Federico Caffè di Monteverde. Alcuni hacker si sono inseri… - AzzolinaLucia : Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice Rt nazionale è sceso sotto 1. Dobbi… - SusannaCeccardi : In una scuola superiore di Carrara i banchi con le rotelle della ministra Azzolina finiscono sul tetto. Una foto ch… - RaiGulp : RT @RaiperilSociale: Su @RaiGulp e @RaiPlay ?? - sulsitodisimone : In una scuola di Torino l'autogestione è diventata 'virtuale' -

Ultime Notizie dalla rete : una scuola

AGI - Agenzia Italia

I timori di Spirlì si baserebbero sul fatto che “esimi professori che affiancano il governo, come il professore Galli, continuano a dire che i contagi risaliranno del 25% non appena le scuole saranno ...È stata rinviata l'udienza in Camera di consiglio per la sospensiva davanti al Tar del Veneto dell'ordinanza con cui la Regione aveva disposto la didattica distanza al 100% ...