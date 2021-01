In due mesi il Napoli è passato da cinque centravanti a nessuno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il mercato, gli infortuni e adesso anche il Covid si è aggiunto alle grandi varianti da considerare in una stagione. Aspetti che hanno interessato, chi più e chi meno, tutte le squadre della Serie A, ma che nel Napoli hanno dato vita ad una situazione ai limiti del paradosso. Soltanto nel mese di novembre, infatti, il Napoli aveva sotto contratto ben cinque giocatori impiegabili nel ruolo del terminale offensivo. C’erano Osimhen, Mertens, Petagna, Llorente e infine Milik, che nonostante risultasse ancora di proprietà del Napoli era stato escluso dalle liste delle varie competizioni. Un’abbondanza talvolta difficile da gestire, che aveva costretto Gattuso ad inventarsi un 4-2-3-1 per far convivere i suoi migliori marcatori in modo sostenibile. Soltanto due mesi dopo, il tecnico è stato costretto a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il mercato, gli infortuni e adesso anche il Covid si è aggiunto alle grandi varianti da considerare in una stagione. Aspetti che hanno interessato, chi più e chi meno, tutte le squadre della Serie A, ma che nelhanno dato vita ad una situazione ai limiti del paradosso. Soltanto nel mese di novembre, infatti, ilaveva sotto contratto bengiocatori impiegabili nel ruolo del terminale offensivo. C’erano Osimhen, Mertens, Petagna, Llorente e infine Milik, che nonostante risultasse ancora di proprietà delera stato escluso dalle liste delle varie competizioni. Un’abbondanza talvolta difficile da gestire, che aveva costretto Gattuso ad inventarsi un 4-2-3-1 per far convivere i suoi migliori marcatori in modo sostenibile. Soltanto duedopo, il tecnico è stato costretto a ...

